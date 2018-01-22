В воронежской девятиэтажке впервые за 41 год заработал лифт

Более чем 40 лет подряд жильцы дома должны были пользоваться только лестницей, чтобы добираться до своих квартир, однако исправить ситуацию в лучшую сторону решили сотрудники УК "Мастер".

СМИ, описывающие ситуацию по Воронежской области, сообщают о приятном событии, которое произошло накануне и порадовало жильцов дома номер 270 по улице 9 Января в административном центре. Как оказалось, впервые за 41 год в девятиэтажке заработал лифт. Само оборудование и машинное отделение существовало с первого дня заселения жилища, однако функционировало оно лишь один день.

За работу взялись сотрудники воронежской организации, которые чуть больше года назад начали обсуживать дом. Вначале они привели в функционирующее состояние машинное отделение, после занялись самим подъемником - пришлось заменить много деталей и восстановить проводку. Руководитель УК заверил местных жителей, что сам не раз проверил работу лифта, так что они могут спокойно забыть о ступеньках и использовать его.