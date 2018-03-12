Не спасет от онкологии: в Челябинске горожан пугают опасными фильтрами для воды

Соответствующие рекламные объявления расклеены по лифтам в челябинских домах. Якобы, фильтры для очистки воды не спасут людей от рака.

Как сообщается, жители Челябинска заметили на информационных стендах своих домов странные объявления. По лифтам города неизвестные расклеили рекламу, в которой написано о том, что фильтр не спасет от онкологии. На объявлении указано, что в воде содержится хлор, а он ведет к развитию рака.

Горожане, обеспокоенные пугающими объявлениями, обратились в УФАС. Жители Челябинска считают, что такой рекламой неизвестные устраивают запугивание горожан с целью недобросовестной конкуренции. Якобы, пугающая информация об опасных фильтрах, которые не спасут от рака, направлена на мотивацию людей отказаться от приобретения таких товаров.

Предполагается, что антиреклама может нести в себе скрытый призыв приобретать бутилированную воду. В УФАС также думают, что реклама об опасных фильтрах действительно может быть признаком недобросовестной конкуренции. Ведутся проверки.