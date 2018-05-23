Канатную дорогу на Воробьёвых горах запустят на протяжении текущего года

В московском департаменте строительства заявили, что канатной дорогой на Воробьёвых горах можно будет пользоваться уже в этом году. Представитель департамента Андрей Бочкарев рассказал, что в строительство вкладываются инвесторы, поэтому проблем, из-за которых придётся отложить запуск не ожидается.

Канатная дорога пройдёт через Москву-реку. Благодаря новой дороге можно будет добраться со стадиона «Лужники» до Воробьёвых гор. Сообщается, что по канатной дороге будут переправлять в час более 1,6 тысячи человек. В зимнее время с помощью канатной дороги к трамплину на Воробьёвых горах смогут добираться спортсмены.

Бочкарев сообщил, что строительство завершилось ещё в мае, сейчас ведутся наладочные работы и подписание всех необходимых документов. Строить дорогу начали два года назад.

Напомним, что Воробьёвы горы - одно из самых красивых и популярных мест для посещения москвичами и гостями города. Помимо того, что на территории расположен горнолыжный курорт, гости могут полюбоваться прекрасным видам, открывающимися на смотровых площадках, посетить кафе и рестораны. В связи с большим потоком отдыхающих, не вызывает сомнение, что канатная дорога будет пользоваться популярностью.