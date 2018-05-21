Женщины-коллеги выступили против слишком сексуальной 26-летней сотрудницы скорой

СМИ сообщают, что 26-летнюю девушку заставляют удалить все сексуальные фотографии из соцсети, в противном случае ей придется уволиться. В частности, против Анастасии выступили женщины-коллеги.

Как стало известно, в Москве ополчились на фельдшера скорой помощи Анастасию Ивашевскую за то, что она довольно сексуально выглядит и публикуют в соцсетях эротические снимки в костюме медсестры. Анастасия не скрывает место своей работы и гордится тем, что спасает людям жизнь, только ее красота, молодость и сексуальность сильно смущает ее коллег-женщин.

Дело в том, что периодически на странице девушки в соцсети появляются фотографии в довольно откровенном нижнем белье, форме фельдшера или сексуальном халате медсестры. Коллеги обвинили ее в том, что она позорит медработников и должна "блюсти честь российских фельдшеров". Женщины потребовали, чтобы Анастасия удалила все снимки интимного характера, иначе ей придется уволиться. Сама Анастасия пока никак не комментирует все выпады в свою сторону.

Примечательно, что мужчины не видят ничего плохого в симпатичной девушке-фельдшере. Они даже отмечают, что готовы болеть вечно или даже оказаться на грани смерти, только если будут знать, что Анастасия придет им на помощь.