Лимузин проекта "Кортеж" Путина назвали "политическим оружием"

Французские СМИ заявили, что "грядущая" холодная война пройдет между "Зверем" Трампа и Aurus Senat Путина. По его словам, своим новым лимузином проекта "Кортеж" российский лидер словно продемонстрировал всю мощь промышленности своей страны.

Как известно, в Хельсинки 16 июля состоялся саммит Россия-США, куда Владимир Путин впервые приехал на своем новом лимузине российского производства Aurus Senat. Все внимание СМИ было приковано к транспорту Путина, французы даже отметили, что лимузин может отлично подходить как для посещения праздничных мероприятий, так и в виде своеобразного "политического оружия".

Президент США Дональд Трамп, как обычно, передвигался на своем бронированном лимузине Cadillac под названием "Зверь". СМИ уже все известно о любимом транспорте американского лидера, а вот лимузин Путина до сих пор остается загадкой. Пока французам удалось выяснить, что Aurus Senat более чем на метр длиннее "Зверя" Трампа, а также на 1,5 тонны легче, ведь он весит 6,5 тонн, а лимузин американского лидера 8 тонн.

Французские СМИ полагают, что Путин постепенно возвращается к старой советской традиции, ведь передвигаясь в других странах на лимузине проекта "Кортеж", он наглядно демонстрирует всю промышленную мощь своей страны. Журналисты даже предположили, что "грядущая" холодная война будет происходить даже не между странами, а между лимузинами лидеров двух государств.