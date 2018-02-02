Зарубежные СМИ назвали российский атомный ледокол "Лидер" "монстром"
Зарубежные журналисты выдвинули предположение, что новый ледокол может стать источником того, что хождение судов по Северному морскому пути кардинально поменяется. Отмечается, что это произойдет к 2030 году.
Как стало известно, на зарубежном портале The Barents Observer появилась статья о проекте России по строительству атомного ледокола "Лидер", мощность которого достигает 120 МВт. Журналисты отмечают, что ледокол является "монстром", который уже в скором времени кардинально изменит судоходство по Северному морскому пути. Кроме того, в статье рассказывается о том, что в России верфи постоянно борются за заказ на постройку "Лидера", а также то, что "Газпром нефть" планирует создать свой собственный флот, при этом не привлекая для этого различные судоходные компании.
СМИ полагают, что уже к 2030 году грузооборот по Северному морскому пути значительно увеличится и ежегодно он будет составлять более 70 миллионов тонн. В транспортировке такого огромного количества грузов и будет помогать "ледокол-монстр".