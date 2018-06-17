"Забытый властями": Жители Саратова нашли район, который не убирали с 2016 года

Жители Саратова заявили, что им надоело платить налоги, идущие на зарплату тем людям, которые не выполняют свои обязательства. Они потребовали, чтобы этот район власти освободили от мусора.

Как стало известно, жителям Саратова удалось отыскать в городе "забытую властями" улицу, которую никто не убирал с 2016 года. Отмечается, что об этом сообщили жители Заводского района, которые призвали коммунальщиков и администрации обратить внимание на Ново-Крекингский проезд, утопающий в мусоре.

В соцсетях они заявили о том, что помимо всяких "существ", которые организовали в этом месте свалку, там есть еще люди, которые платят налоги и мечтают жить в чистоте. Когда пользователи соцсети сообщили о том, что автор мог пойти и сам навести порядок в своем районе, тот отметил, что не собирается делать работу за тех, кто получает зарплату за свою деятельность и не выполняет рабочие обязательства.