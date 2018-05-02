Российские военные принесли извинения за стрельбу в селе Армении

Жители села настолько испугались, что решили, что в город нагрянула война. В то же время сообщается, что стрельбу открыли холостыми патронами и в результате учений никто не пострадал.

Как стало известно, в Армении солдаты 102-й военной базы России решили провести своеобразные учения в окрестностях села Паник, в ходе которых открыли стрельбу, предположительно, холостыми патронами. Жители села настолько испугались, что в Армении началась война, что стали выбегать из своих домов на улицу и оглядываться, многие мамы просто хватали детей и бежали прятаться в подвалы, маленькие девочки и мальчики просто теряли сознание из-за страха.

Глава общины Вардан Макеян настолько возмутился произошедшим, что решил высказаться лично российским военным. По его словам, о предполагаемых учениях никто не предупреждал, кроме того, военная техника России разрушила многие улицы и дороги в селе.

Сразу же после этого замкомандира 102-й российской базы в Армении Алексей Полюхович принес свои извинения и пообещал, что разберется в произошедшем, в отношение военных уже проводится служебное расследование. Он также отметил, что подобного больше не повторится.