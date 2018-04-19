В Саратове каток провалился в яму, образовавшуюся во время ремонтных работ

Отмечается, что асфальтовый каток провалился в яму, которая образовалась в результате дорожных работ. По предварительным данным, под техникой просто просел грунт и появилась яма.

Как стало известно, в среду, 18 июля, в Саратове на улице Степана Разина в асфальте застрял асфальтовый каток. Очевидцы происшествия сообщают, что дорожники прибыли на это место для того, чтобы уплотнить дорожное полотно, однако что-то пошло не так. Как известно, в тот момент каток как раз утрамбовывал щебеночное покрытие на восстанавливаемом участке, однако грунт под весом тяжелого транспорта просто провалился и он просел, после чего образовалась яма.

Буквально недавно СМИ сообщали о том, что в Ростове на улице Семашко образовалась огромная яма, которую пользователи сети уже успели в шутку прозвать "вратами в ад". Ее обещали заделать до 19 июля текущего года.