В США туристы обнаружили жуткое дерево с куклами

Путешественники, изучающие США, во время прогулки наткнулись на странное дерево. Оно полностью было увешано куклами.

Инцидент произошел в городке Плимут штата Массачусетс. Туристы выбрали для своего путешествия маршрут, который пролегает через лесные массивы. Они взяли с собой все необходимое и отправились исследовать лес. О том, что они обнаружат, путешественники даже не предполагали. Через несколько часов после прогулки на свежем воздухе среди лесной чащи они увидели до жути странное дерево.

Необычность и даже мистичность его заключалась в том, что оно все было увешано куклами. Необычная находка сразу породила множество версий о том, как здесь оказались эти игрушки. Сами туристы предположили, что это результат детских проделок. А иначе откуда здесь взяться всем этим куклам. Некоторые отметили, что это может быть своеобразный ритуал.

Ролик и фотографии необычного дерева тут же попали в сеть. Нашлись пользователи, которые связали странное явление с недавним зверским двойным убийством женщины и подростка.

Как сообщается, эти куклы являются персонажами известного мультипликационного фильма. На дереве висело множество Элмо красного цвета с большими глазами и оранжевым носом. Именно так зовут главного героя картины. Кому и зачем понадобилось покупать столько игрушек, а затем обвешивать ими дерево, так и не выяснили.