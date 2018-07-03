Из-за жары в Казани местным жителям не дают покоя огромные тараканы

Аномальная жара влияет не только на людей, но и на насекомых. Об этом решили рассказать жители Казани, которым не дают покоя полчища тараканов.

Как стало известно, в Казани крыльцо подъезда по улице Гарифьянова, 38 оказался полностью завален тараканами. Сообщается, что огромные тараканы полностью заполонили ступеньки и стены около входа в подъезд, люди не могли ступить ни шагу для того, чтобы не раздавить насекомое, жители дома боялись попросту возвращаться в свои квартиры.

Стоит отметить, что эти тараканы могли выползти из канализации из-за жары, которая стояла в Казани. Примечательно, что травить канализационных тараканов просто бесполезно, так как они являются устойчивыми к разного рода химикатам.