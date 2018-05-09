"Барахолка на колесах" напугала автомобилистов в Йошкар-Оле

На дорогах столицы республики Марий Эл водители заметили странную машину, набитую до отказа старыми вещами.

Жители Йошкар-Олы сегодня стали свидетелями необычного явления. По дорогам ездит женщина за рулем автомобиля, вплотную набитого старым хламом. Некоторые автомобилисты ужаснулись, другие поспешили поделиться новостью в социальных сетях. «Движущаяся барахолка» взорвала интернет. Горожане сразу принялись комментировать увиденное.

Автомобиль марки Lada Kalina, оказывается, может вмещать в себя неизмеримое количество вещей. Многие пользователи удивились этому факту, а также изобретательности владелицы, которая сумела перевезти за раз столько вещей. Из машины что-то торчит со всех сторон. Багажник не закрывается совсем, а окна закрыты вплотную несмотря на теплую погоду, чтобы из них ничего не выпало.

Некоторые жители крайне возмущены столь необычным участником дорожного движения и отмечают, что с женщиной лично не знакомы, но знают, что она занимается уличной торговлей, и видят ее не впервые. Многие даже видели, как ранее ее вещи в буквальном смысле вывалились на проезжую часть. Пользователи отмечают, что женщина очень часто нарушает правила. Возможно как раз потому что ничего не видит сквозь горы вещей.