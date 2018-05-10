Россияне предпочитают отказываться от смартфонов в отпуске

Согласно проведенному исследованию около трети российских граждан предпочитают откладывать гаджеты в сторонку на отдыхе.

В опросе приняло участие примерно 6 тысяч человек. Респондентам было предложено ответить, пользуются ли они смартфонами, когда уезжают в отпуск. Результаты приятно удивили авторов исследования. Около 29% граждан отказываются от телефонов и планшетов, предпочитая насладиться отпуском без информационного шума, который и так получают в достаточном количестве на протяжении всего года.

Однако 26% заявили, что не могут себе позволить такой роскоши, потому что специфика их работы предполагает режим «онлайн» круглосуточно и даже в отпуске. Хотя специалисты предполагают, что дело не только в большой занятости, но и в сложности отказаться от присутствия в социальных сетях. Ведь около половины респондентов заявили, что самыми популярными приложениями на отдыхе являются именно мессенджеры и социальные сети. При этом всего 14% собираются делиться фотографиями в интернете. Но лидерами в рейтинге популярности мобильных приложений стали карты и навигаторы.

А самым популярным аксессуаром в поездке безоговорочно признана селфи-палка. 17% граждан не готовы расстаться с ней, когда уезжают из города.