Жители Ямала не могут побаловать себя "вредными вкусняшками" из-за высокой цены

Жители Ямала отмечают, что побаловать себя "вредными вкусняшками" вряд ли выйдет, так как цены на чипсы и напитки в магазинах довольно высокие. Они шокированы тем, что "воздух в пачке" стоит настолько дорого.

Как стало известно, в социальной сети жители поселка Сабетта на Ямале пожаловались на то, что в одном из магазинов просто нереальные цены на некие продукты, которые не относятся к товарам первой необходимости. Так, любителям чипсов придется выложить 400 рублей за "Принглс", а также 150 рублей за чипсы "Лейс" в средней пачке. Литр сока "Добрый" можно купить за 159 рублей, а "Пепси" обойдется в 233 рубля за 1,75 литра. Цены на шоколад также не радуют. За обычную плитку молочного шоколада придется заплатить 130 рублей.

Они шокированы тем, что "вредные вкусняшки" стоят довольно дорого, потому побаловать себя вряд ли получится. Примечательно, что пользователи соцсети не поддержали автора поста, отметив, что ему сначала следует узнать, как на Ямал попадают эти "вредные вкусняшки", а затем уже жаловаться на цены. Они отметили, что для Саббета это еще нормальная цена, так как зарплаты там больше, чем в городе.