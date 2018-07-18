СМИ сообщили, когда пройдет церемония прощания с актером сериала "Улицы разбитых фонарей"

Буквально недавно СМИ сообщали о смерти знаменитого актера Владислава Жуковского, который сыграл в сериале "Улицы разбитых фонарей". Теперь же стало известно, когда состоится церемония прощания с погибшей легендой, а также похороны.

Сообщается, что прощание с заслуженным артистом России Владиславом Жуковским пройдет уже в эту пятницу, 20 июля, в краевом театре драмы им. Пушкина в Красноярске, в городе, где родился и умер знаменитый актер. Всех желающих попрощаться с погибшим актером приглашают в театр с 12:00 до 14:00 по местному времени.

Напомним, что исполнитель роли Хозяина в четвертом сезоне "Улиц разбитых фонарей", а также разбойника в известной сказке "Морозко" Владислав Жуковский скончался от рака во вторник, 17 июля, в Красноярске. Его забрала продолжительная болезнь, покинул этот мир звезда "Улиц разбитых фонарей" в возрасте 75 лет.