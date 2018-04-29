В селе Пензенской области всерьез запретили курить в здании детского сада

Пользователи соцсетей недоумевают по поводу появившейся таблички и интересуются, когда было разрешено курить в здании, где находятся малолетние дети. Другой вопрос, который заинтересовал пензенцев, что за воспитатели работают в детсадах, что администрации приходится напоминать о запрете курения таким образом.

Буквально недавно на здании детского сада в селе Русский Камешкир Пензенской области появилась табличка с довольно необычным запретом как для персонала, так и посетителей. Отмечается, что на ней написано "Курить в здании детского сада запрещено", фотографию этой таблички разместили в Сети.

Пользователи сразу же решили пошутить на эту тему, отметив, что запрет распространяется только на воспитанников старшей группы, в младших группах и яслях детям еще не продадут сигареты. Другие несказанно обрадовались тому, что в детсаду не запретили употреблять спиртные напитки, теперь воспитатели могут расслабиться во время сончаса.

Несмотря на многих шутников, другие жители Пензенской области всерьез обеспокоились тем, что взрослые люди не понимают, что курить запрещено не только в детсадах, но и в школах и детских площадках. Они заявили, что курильщикам, которые курят при детях, следует выписывать огромные штрафы, чтобы подобного больше не повторялось.