Умер заслуженный артист России и солист группы "Доктор Ватсон" Игорь Браславский

О смерти Браславского сообщил СМИ, ссылаясь на поэта-песенника Александра Шаганова. По его словам, знаменитого артиста погиб, сражаясь с раком.

Во вторник, 17 июля, СМИ сообщи ли печальную новость о том, что в возрасте 59 лет умер заслуженный артист России Игорь Браславский, который также являлся экс-солистом группы "Доктор Ватсон". О гибели композитора сообщил его близкий друг Александр Шаганов. В Сети он все рассказал о смерти Игоря Браславского, которого забрала страшная болезнь, отметив, что умер тот в кругу семьи.

Поэт рассказал о том, что солист группы "Доктор Ватсон" длительное время боролся за жизнь, которую постепенно отбирала онкологическая болезнь, однако он никогда не забывал о том, что в мире многие сейчас страдают от рака и всячески опекал болеющих детей, желая перед смертью сделать много хорошего, чтобы его запомнили.

Шаганов отмечает, что несмотря на доброту, Браславского также запомнят за его выступления в группе "Доктор Ватсон" и сольную карьеру, музыку из фильма "Святое дело", автором которой стал композитор, будут помнить вечно.

В СМИ не предоставляется информации о том, где и когда состоится церемония прощания, также не сообщается, где похоронят Браславского.