В Ростове в переулке Семашко посреди дороги открылся "вход в ад"

Жители переулка Семашко в Ростове смогли своими глазами наблюдать, как посреди асфальта "открылись врата в ад". Огромный кусок асфальта буквально ушел под землю, повсюду образовались бугры и дорожное полотно словно приподнялось.

Как стало известно, во вторник, 17 июля, в переулке Семашко в Ростове под землю обрушился большой кусок асфальта, пользователи соцсетей отмечают, что дорожное полотно "поглотил сам дьявол". Помимо огромной дыры, переулок затопило, предположительно, что где-то прорвало трубу или канализацию, в результате чего жидкость неизвестного происхождения стала стекаться к набережной Дона.

Пользователи соцсетей сообщают, что на месте происшествия уже работают сотрудники коммунальных служб, но единственное, что они пока сделали, это засыпали "вход в ад" песком. Дорожное полотно пока не начали восстанавливаться. Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Пользователи соцсетей пришли к выводу, что за произошедшее никого наказывать не будут, сотрудники дорожной службы кое-как заделают яму, и не факт, что асфальт вновь не обвалится.