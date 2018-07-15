Pussy Riot выпустили песню о «хорошем полицейском» и выдвинули 9 своих требований

Скандальная группа, чьи выходки на ЧМ сейчас бурно обсуждаются в Сети, выпустила новую песню, сразу же представив ее вместе с клипом. В описании под роликом с песней Track About Good Cop Pussy Riot разместили свои требования.

Под песней, название которой дословно переводится как «песня о хорошем полицейском», группа Pussy Riot требует выпустить 4 людей, которые принимали участие в скандальной акции на ЧМ. Помимо этого, авторы клипа требуют освободить Олега Сенцова и других политзаключенных. Также в требованиях говорится о том, что людей нельзя сажать в тюрьмы за репосты.

Группа требует прекратить массовые аресты и «трогать» Навального. Также в требованиях говорится об арестах людей по статье за незаконное хранение наркотиков по статье 228. Pussy Riot требуют отменить статью об экстремизме и вернуть в Россию свободу слова. Помимо этого, группа говорит о необходимости предоставления возможности самовыражаться «Медиазоне». Этому каналу скандальные музыканты требуют дать лицензию на телевещание в федеральных масштабах.

Весь клип снят в манере, свойственной группе Pussy Riot. Как указали пользователи, «эпилептикам» такие ролики смотреть крайне опасно, ведь помимо танцующего «хорошего полицейского» там часто и очень быстро «мигают» разные цвета.