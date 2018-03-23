Жителей ЖК "Комарово" в Волгограде не удивила исчезнувшая дорога

После сильного ливня в Волгограде, у ЖК "Комарово" полностью смыло дорогу и образовался большой овраг. Как оказалось, подобное происходит у этого комплекса не в первый раз, потому местные жители даже не удивлены.

Как известно, в минувшее воскресенье в Волгограде прошел сильны ливень, который размыл склон у "Волгоград Арены", а также полностью смыл дорогу у ЖК "Комарово", на месте которой образовался большой овраг. Власти уже приступили к устранению последствий стихии, и овраг у жилого комплекса уже засыпали, начали стелить новый асфальт.

Несмотря на то, что произошло, местные житель, как оказалось, даже не удивлены. Они отметили, что в этом месте всегда происходит подобное. Зимой наблюдается гололед, а летом из-за дождя дорогу размывает и она "исчезает". Жители комплекса отмечают, что в России никогда ничего не делают хорошо с первого раза, тратят миллионы на то, чтобы восстанавливать дороги после разрушения.

Все же люди надеются, что уже в скором времени строители восстановят дорогу и все станет, как прежде. Ну а пока люди и машины в том месте плавают, в ожидании лучшего.