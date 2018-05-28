Виктория Скрипаль рассказала о состоянии здоровья Скрипалей, отравленных в Солсбери

Как рассказала племянница Скрипаля, Юлия не хочет выходить с родственниками на связь и не отвечает на письма сестры. Также она узнала о состоянии здоровья своего дяди и сестры.

Буквально недавно Виктория Скрипаль рассказала о том, что смогла поговорить по телефону со своей сестрой Юлией и узнать о ее самочувствии, а также о том, как сейчас себя чувствует экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в Солсбери. По словам Виктории, в настоящий момент Юлия подтягивает собственное здоровье и уже практически вылечилась, в тоже время она занимается здоровьем своего отца, который чувствует себя похуже.

Племянница Скрипаля пожаловалась на то, что больше не связывалась со своей сестрой, так как Юлия не считает нужным ей или кому-то из родственников звонить. Кроме того, Скрипаль полностью игнорирует письма Виктории, хотя та не сомневается, что сестра их точно видела, просто решила не отвечать.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Виктории Скрипаль уже два раза отказали в получении британской визы, потому она никак не может поехать и навестить дядю и сестру в Великобритании.