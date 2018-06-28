В Эрмитаже расскажут о вкусовых пристрастиях Петра I

Руководство Эрмитажа сообщило о появлении новой «вкусной» аудиоэкскурсии,которая придется по вкусу даже самым требовательным гурманам.

Стало известно, что в Санкт-Петербурге в государственном музее Эрмитаж в ближайшее время появится необычная аудиоэкскурсия, которая придется по вкусу самым требовательным гурманам нашего времени. Дело в том, что она будет посвящена гастрономическим особенностям эпохи Петра I.

Интересно, что такая услуга появилась благодаря организаторам фестиваля «О, да! Еда!» и поддержки руководства музея. Каждый желающий сможет воспользоваться этим аудиогидом. Для этого нужно будет скачать на смартфон официальное приложение музея Эрмитаж и просто загрузить нужную экскурсию. Примечательно, что все это находится в бесплатном доступе.

Как сообщают представители музея, у посетителей появится возможность больше узнать о блюдах, которые не только изображены на картинах, но и о тех, которые непосредственно были популярны в 16 и 17 веках. Также многие удивятся вкусовым пристрастиям самого Петра I и тем, какими приборами пользовались люди на кухне и во время трапезы в те столетия.