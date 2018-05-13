Жители Смоленска засняли на камеру надвигающийся на город "апокалипсис"

Жителей Смоленска шокировал "апокалипсис", стремительно надвигающийся на город. Черные тучи и облака странной формы закрыли практически все небо, а затем полил дождь.

Вечером 16 июля жители Смоленска стали свидетелями довольно редкого природного явления, которое называют грозовой вал или штормовой ворот. Зачастую, это часть грозового облака, которая связана с линией шквалов. Иногда эти облака проходят настолько низко, что создается впечатление, что они скоро соприкоснуться с землей. Многие люди часто путают грозовой вал со смерчем, из-за чего подвергаются панике.

Жители Смоленска смогли заснять на камеру это необычное явление, которое сравнили с наступлением "апокалипсиса". Отмечается, что сразу же после того, как над Смоленском прошел штормовой ворот, хлынул сильный ливень и началась гроза.