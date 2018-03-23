В центре Киева на фонаре нашли двухметрового питона

Находка шокировала очевидцев, они даже не смогли объяснить, как питон мог оказаться на фонаре. О произошедшем сообщили в соцсети.

Как стало известно, во вторник, 17 июля, жители Украины прямо в центре Киева обнаружили двухметрового живого питона, который удобно расположился на фонаре. Случайные прохожие сразу же позвали на помощь после того, как увидели питона, многие позвонили в Команду спасения животных в Киеве.

Спасатели, которые прибыли на место происшествия, снимали питона при помощи телескопической палки. Как только змея оказалась в руках спасателей, ее тут же передали на содержание частному специалисту, у которого она пробудет до тех пор, пока не обнаружится ее хозяин.

Отмечается, что перед тем, как передать питона хозяину, его попросят предъявить соответствующие документы, а также потребуют объяснения, как змея смогла оказаться на фонаре.