Ранним утром в Петербурге провели репетицию парада в честь Дня ВМФ‍

В мероприятии участвовали более 20 боевых кораблей и катеров. Напомним, до Дня военно-морского флота остается чуть меньше двух недель, он пройдет 29 июля.

Ранним утром в столице Ленинградской области, Санкт-Петербурге, провели репетицию парада в честь Дня ВМФ‍. Подробности с места событий описал Игорь Дыгало, который в Министерстве обороны Российской Федерации по военно-морскому флоту занимает должность представителя департамента информации и массовых коммуникаций.

По его словам, это была первая ночная тренировка парада. Она началась в четыре часа утра, а закончилась в половину шестого, то есть длилась полтора часа. Репетицией руководил начальник ВМФ России Владимир Королев. Согласно данным, который предоставил Дыгало, в параде будут участвовать военные корабли самых разных видов, многие из которых уже были показаны публике, однако впервые она увидит малый ракетный корабль нового поколения "Ураган".