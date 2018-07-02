Челябинская библиотека при помощи экшн-короткометражки рассказала о важности возврата книг вовремя

Жителей Челябинска хотят приучить к тому, что книги в библиотеку следует всегда сдавать вовремя. Для этого отсняли экшн-короткометражку, которую опубликовали на канале центральной библиотеки им. А. С. Пушкина.

Как стало известно, сотрудники библиотеки всерьез обеспокоены тем, что жители Челябинска берут книги, а затем не возвращают их вовремя. В связи с этим, они решили снять социальный ролик с призывов всегда вовремя возвращать книги, несмотря ни на какие жизненные трудности.

Так, в экшн-короткометражке симпатичная библиотекарша включает счет времени, в течение которого главный герой должен вернуть книгу. На пути в библиотеку его подстерегают "гопники", которые затевают драки и всячески пытаются помешать главному герою доставить книгу. Несмотря на все трудности, главный герой все же успевает в библиотеку и сдает книгу ровно за 4 секунды до окончания отсчета времени.

Жителей Челябинска настолько вдохновил ролик, что они решили пересмотреть находящиеся дома книги и проверить, нужно ли им что-то вернуть в библиотеку. Многие даже решили поделиться книгами из личной домашней библиотеки.