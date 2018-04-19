На Дне города в Белгороде будет выступать певица IOWA

Концерт начнется 5 августа в 19:00 часов на Соборной площади Белгорода. «Разогревать» публику перед певицей IOWA будет кавер-группа «Жара».

Как стало известно, в День города Белгород и его жители получат сюрприз. С праздником будет поздравлять известная певица IOWA, известная благодаря своим популярным песням «Улыбайся», «Плохо танцевать» и «Маршрутка».

Жители Белгорода с нетерпением ждут 5 августа, так как в этот день для них будет петь IOWA. В социальных сетях пользователи делятся радостью от такого подарка и признаются, что певица украсит весь праздник. На разогрев организаторы пригласили группу «Жара», которая также порадует горожан исполнением каверов на известные хиты.

Праздничная программа по случаю Дня города начнется с 10:00 утра. Для жителей Белгорода подготовили насыщенную программу, весь день будут проходить различные гуляния и концерты. В День города откроется гастрономический фестиваль «Русская каша», затем состоится митинг в память погибших от немецких военных. Все торжество завершится праздничным грандиозным концертом, на котором выступит певица IOWA. Исполнительница известна своей необычной манерой пения и песнями, которые легко запоминаются и сразу же «попадают в сердце».