Признаемся в любви к Крыму: Группа «Любэ» снимает клип о мосте через Керченский пролив

Музыканты хотят восхвалить мост, который «надежно связал полуостров с материком». Из-за съемок клипа на песню «Любэ» движение по мосту будет временно ограничено.

Группа «Любэ» решила посвятить свою новую песню Крымскому мосту. Музыканты намеренны «признаться Крыму и мосту в любви». В песне Николай Расторгуев попытается выразить свой восторг и радость людей, понимающих, что два берега теперь соединились благодаря «масштабной и рукотворной конструкции».

Съемки будут вестись в одном из самых живописных участков дороги. Группа «Любэ» будет «признаваться в любви Крыму и мосту» под сводами арки моста через Керченский пролив.

Как сообщается на официальном сайте Крымского моста, 18 июля движение будет производиться по схеме, которая будет действовать временно. Возможны краткосрочные ограничения, которые по времени не займут дольше 3 минут.

В эти временные отрезки возможность ехать на авто по мосту в Крым будет временно ограничена. Такие изменения связаны с тем, что группа «Любэ» работает на мосту над созданием клипа. В целом, временные ограничения не должны сказаться на всей дорожной обстановке, отмечается на сайте.