"Захотелось": В Москве в многоэтажке поселились степные рыси

Хозяева необычных "кошечек" заявили о том, что завести степных рысей им просто "захотелось". Примечательно, что соседи шокированы тем, что поблизости с ними проживают такие "экзотические" домашние любимцы.

Как стало известно, жители Москвы решили завести степных рысей в качестве домашних животных, которые живут в обычной многоэтажки. Хозяева рассказали о том, что у них проживают два "котенка". Так, одного из них зовут Кирилл, которому два года. Он только недавно начал ходить, так как после обычной прививки у врача появился приобретенный синдром ДЦП.

При лечении врачи говорили, что у каракала нет шансов, потому советовали сдать его в приемник, откуда они могли с доплатой взять здорового. Но хозяева отказались, потратили на его лечение миллион и теперь Кирилл постепенно идет на поправку.

Вторую степную рысь зовут Данилом, ему также два года. Хозяева отмечают, что он не любит людей и может вести себя спокойно только в то время, когда в комнате, кроме хозяйки, никого нет. Несмотря на это, стоит только Данилу увидеть тарелку с едой, он сразу становится добрым.

Москвичи не советуют покупать таких кошек, так как на это животное тратится много денег, к тому же, если приобрести контрабанду, то степная рысь может и заразить.

Примечательно, что жители многоэтажки далеко не в восторге от того, что рядом с ними живут степные рыси. Они много раз жаловались на их владельцев, однако животные привиты, чипированы и были рождены в России, а в стране пока нет закона, который запрещает держать диких животных в квартире.