Фруктовый рай: На Ставрополье мужчина превратил заброшенный сад в оазис

Мужчина смог возродить старый колхозный сад в цветущий и плодородный рай фруктовых деревьев. Теперь там растут абрикосы, алыча и даже фундук.

Оазис из фруктовых деревьев был создан в Предгорном районе Ставрополья. Мужчина, который не имеет профильного образования и навыков садовода, смог превратить сад из погибающих деревьев в рай.

Деревья дают рекордные урожаи, каждый день работник сада собирает порядка 1 тонны абрикос. Помимо этого, уже в скором времени начнется сбор алычи.

Мужчине удалось вырастить еще и фундук. Заказы на орехи, ценные и редкие для этого региона, уже давно зарезервировали весь урожай. В этом году из 100 гектаров, засаженных фундуком, урожай дадут лишь 5, но и это хороший результат.

Мужчина, которого зовут Александр Кустов, подумывает разместить в саду еще и пасеку, ведь пчелы явно найдут себе сладости – фруктов хватает на всех. В саду стали часто встречаться зайцы. Животные прячутся от жары в тени размашистых абрикос и других деревьев. Абрикосы продают на рынке и отдают на предприятия. Мужчина, который собирает фрукты, получает 5-6 тысяч рублей за день. Урожая очень много. Падалицу даже не собирают, так как на деревьях достаточно спелых и целых абрикос.