Путин подарил Трампу официальный мяч ЧМ-2018

Трамп, в свою очередь, отдал "пас" своей жене и заявил, что этот мяч как раз подойдет для его сына Бэррона. Он пообещал, что подарок будет передан прямо в руки.

Как стало известно, по окончанию совместной пресс-конференции в финской Хельсинки президент России Владимир Путин подарил своему коллеге из США Дональду Трампу официальный мяч прошедшего ЧМ-2018 по футболу, отметив, что мяч теперь находится на стороне американского государства.

Трамп несказанно обрадовался подарку, отметив, что мяч прекрасно подойдет для его сына Бэррона, которому пообещал передать сувенир с ЧМ-2018 в целостности и сохранности. Сразу после этого президент США отдал "пас" своей жене Меланье Трамп, которая успешно поймала мяч.