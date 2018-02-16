Медведев: Россия достойно показала себя во время ЧМ-2018, открыв новую эпоху для российского футбола

По словам Медведева, ЧМ-2018 в России прошел на самом высшем уровне. Также глава правительства считает, что Россия провела этот чемпионат и показала себя довольно достойно, даже несмотря на то, что не дошла до финала.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев решил высказать свое мнение по поводу прошедшего в России Чемпионата мира по футболу 2018 года. По его словам, удачное проведение чемпионата помогло открыть новую эпоху для российского футбола в целом.

Он также выразил благодарность всем футболистам, тренерам, а также специалистам, которые работали, за ту игру, которой в настоящий момент гордится вся страна. Медведев отметил, что об этом он говорил и во время своей встречи с футболистами.

Глава правительства считает, что Россия провела этот чемпионат достойно, мундиаль прошел на самом высшем уровне.