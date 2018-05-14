После финала ЧМ-2018 в Москве Жириновского облили пивом болельщики

Сразу же после финального матча ЧМ-2018 между Францией и Хорватией лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский решил прогуляться по Никольской улице. Там он встретился с футбольными фанатами, однако некоторые из них вовсе не обрадовались его присутствию.

Так, как только Жириновский появился на Никольской улице, один из болельщиков плеснул в него пивом из бокала да так, что пару капель попали в лицо депутата. Нарушителя тут же схватили сотрудники полиции, а сам Жириновский, решив отомстить обидчику, несколько раз ударил того рукой по лицу. Правоохранители скрутили молодого человека, который обидел Жириновского, а также прижали к стене, чтобы тот больше не смог никому навредить.

Стоит отметить, что СМИ не сообщают, чем для нарушителя закончилась попытка облить Жириновского пивом, также не отмечается, забрали ли его в отделение полиции.