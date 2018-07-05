Суд принял решение развести Грудинина с женой заочно

Известно, что о своем решение развестись с супругой, с которой вместе они прожили 38 лет, Грудинин сообщил по SMS, а лично обсуждать тему развода отказался. Также отмечается, что он не явился в суд на процесс расторжения брака.

Как стало известно, в понедельник, 16 июля, мировой суд Бабушкинского района Москвы решил расторгнуть брак между бывшим кандидатом в президенты Павлом Грудининым и его женой Ириной. Отмечается, что на развод Грудинин подал еще в мае, им было назначено время на примирение, однако супруги так и не смогли наладить отношения.

Примечательно, что ни сам Грудинин, ни его уже бывшая жена в зал суда не пришли, потому суд принял решение о заочном разводе супругов.