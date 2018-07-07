В Москве во время ЧМ родились 202 Артема, 22 Игоря и 273 Александра

По последним данным, около 500 новоиспеченных родителей решили назвать своих детей в честь российских футболистов. Об этом сообщили в пресс-службе московского ЗАГСа.

Прошедший в России ЧМ-2018 по футболу подарил надежду болельщикам на то, что в стране еще не умер футбол и вдохновил их на то, чтобы называть своих новорожденных детей в честь футболистов. Так, только за июнь в Москве увидели свет 22 ребенка, названных в честь голкипера сборной России Игоря Акинфеева, 202 мальчика назвали Артемами в честь Дзюбы, а еще 273 ребенка назвали Александрами, в честь Головина.

Из этого можно сделать вывод, что во время ЧМ болельщиков больше всего вдохновили именно эти футболисты, потому в июне появилось на свет рекордное количество Артемов, Александров и Игорей. В ЗАГСе заявили, что регистрация такого количества детей с одинаковыми именами всего лишь за один месяц наблюдается впервые.