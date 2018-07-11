Начинается жесть: Воронежцы рассказали о проблемах на дороге после Крымского моста

Перед поездкой на полуостров по Крымскому мосту автомобилистам стоит внимательно изучить ситуацию на дороге и быть готовыми к длинным пробкам.

Один из жителей Воронежа решил обратиться к своим согражданам через сообщество в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина спросил, ездил ли кто-то из юзеров в Крым и как сейчас обстоит ситуация на мосту.

Оказалось, что уже многие воронежцы ездили на полуостров через Крымский мост. Все они решили поделиться впечатлениями. Оказалось, что много автомобилистов попадали в пробки в одном и том же месте. На дороге после Крымского моста «начинается жесть», пишут пользователи. От моста и до Феодосии строятся новые дороги, из-за чего поток машин на не перекрытых трассах очень увеличен, а скорость движения ограничена до 30 километров в час.

Сервисы по составлению маршрутов указывают, что даже с пробками от Воронежа до Крыма нужно ехать 16 часов. Однако, один из воронежцев, ехавший по этому маршруту, заявил, что он без остановок ехал 22,5 часа. Дороги после Крымского моста часто стоят в пробках, пишут пользователи.