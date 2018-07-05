В Хельсинки люди "сошли с ума" и скупают сувениры с Трампом и Путиным

Люди в Хельсинки буквально сошли с ума перед саммитом Россия-США, где планируют встретиться лидеры двух стран. Жители скупают сувениры с изображением Дональда Трампа и Владимира Путина, а также ожидают прибытия президентов в президентский дворец.

Как известно, Хельсинки буквально заполонили сувениры с лицами президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина. Так, можно найти матрешки с лицами Трампа и Путина, внутри которых куклы поменьше с изображением Барака Обамы и Бориса Ельцина. Больше всего покупателям нравится алкоголь, в частности пиво, на котором написано "Давай разберемся по-взрослому", его скупают прямо ящиками. Люди также не обделяют вниманием коробки со спичками, на которые нанесены портреты лидеров двух стран.

Помимо всего прочего, президентов двух стран встречают надписи как на английском, так и на русском языке: "Добро пожаловать. Мы немного беспокоимся, ведь цель политики сделать окружающий мир лучше для всех. Пожалуйста, примите правильное решение", а также плакат: "Добро пожаловать в страну свободной прессы".