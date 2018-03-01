Страшно идти на улицу: Во Владимире бомжи устроили террор жителей многоэтажки

Люди без определенного места жительства стали жить под лестницей неработающего офиса. Их аморальный образ жизни стал большой проблемой для жителей дома на улице Луначарского.

Как рассказала жительница Владимира, во дворе многоквартирного дома поселились бомжи. Бездомные люди устроили себе ночлег под лестницей, там они складывают свои вещи и проводят свое время. Однако, такое соседство многих крайне не устраивает. Бомжи устроили террор и пугают жильцов, уверяет одна из женщин, которая стала «соседкой» бездомных.

По ночам они кричат и бьют бутылки, их аморальное поведение сильно пугает горожан. Многие боятся выходить на улицу вечером, так как идти рядом со злополучными ступеньками, где живут бомжи, им попросту страшно. Помимо этого, «бонусом» от соседства с бомжами стал еще и запах от этих бездомных людей. От них и их ночлежки по всему двору идет невыносимая вонь, рассказывает недовольная жительница. Она не может открывать окна, так как ее квартира расположена над теми ступеньками, ужасный запах сразу же проникает в ее квартиру.

Полиция помочь недовольным и напуганным жильцам ничем не может. По словам правоохранителей, на бомже й стоит заявить в случае, если они нарушат закон или совершат преступление. А то, что они живут во дворе – никак не нарушает законы.