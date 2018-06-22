Жители Кемерова возмущены запретом на ночную езду мотоциклистов в Центральном районе

Возмущены произошедшим оказались жители Кемерова, в которых не ввели ограничение на езду мотоциклистов по ночам. Они считают, что не хуже жителей Центрального района города, где ограничение вступило в силу.

Как стало известно, жители Кемерова долгое время жаловались на то, что мотоциклисты устраивают "гонки" по ночам и мешают спать своим навязчивым шумом. В связи с этим власти решили ввести ограничение на езду мотоциклистов по ночам, но только в Центральном районе города. Запрет начал действовать с понедельника, 16 июля.

Жители других районов Кемерова оказались возмущены подобным запретом. Они считают, что не являются хуже остальных, потому не обязаны устанавливать пластиковые окна и полностью закрывать их в жаркое время, чтобы спокойно выспаться и не слушать рев мотоциклов, которые из центра будут съезжаться на окраины. Многие также поинтересовались, почему этот запрет не распространяется на всяких автогонщиков и стритрейсеров, которые мешают отдыхать не менее, чем мотоциклисты.