Матрешки и кокошники: эксперты назвали самые популярные сувениры ЧМ-2018

Наибольшее количество сувениров было продано в Екатеринбурге, там прирост в обороте вырос на 122%. Больше всего туристы и болельщики покупали сувениры с символикой ЧМ и предметы, символизирующие традиции России, которая в этом году приняла мундиале.

Как сообщают эксперты, ЧМ-2018, который завершился в воскресенье, существенно увеличил доходы продавцов сувениров и владельцев гостиниц. Больше всего от мундиале выиграл гостиничный и ресторанный бизнес. Также неплохо заработали владельцы баров. Однако, наибольшую прибыль принесли сувениры.

Чаще всего, утверждают эксперты, болельщики покупали матрешки и кокошники. Сеть буквально захватили снимки болельщиков, позирующих в российских кокошниках и с символикой страны. Неплохо шли продажи и самой символики ЧМ, фигурки Волка-Забиваки, чашки, подушки и магниты приглянулись многим туристам. Больше всего на сувенирах удалось заработать продавцам в Екатеринбурге, следом идет Москва, где продажи такой атрибутики увеличились на 62%. Третьим городом, которому удалось поднять продажи сувениров, оказался Петербург. Там продажи выросли на 22%.