Огромный огурец упал с неба в Суздале

На огород одного из жителей Суздали рухнул огурец с лицом и конечностями человека. Огромный овощ не испугал жителя, тот рад такому «гостю».

Радость мужчины вполне очевидна, ведь в Суздале каждый год с неба падает огромный огурец. Все дело в том, что в городе проводится праздник огурца. В небо запускается не настоящий овощ, а кукла, сделанная в виде огурца. Символ праздника запускается в небо, привязанные к нему воздушные шары могут унести необычную куклу очень далеко.

Если же огурец упадет с неба на чей-то огород или дом, то владелец данной территории получит еще и приз. Отыскать куклу бывает сложно, поэтому найти огурец на своем огороде считается большой удачей. В Суздале праздник огурца длится в течении двух дней. Мероприятие включает в себя ряд конкурсов и развлекательных программ, на которых веселиться смогут не только взрослые, но и дети.

Пользователи Сети пишут, что странный огурец, упавший с неба на огород в Суздале, выглядит немного пугающим. Зеленое «тело» куклы имеет внушительные размеры, по росту огурец напоминает ребенка 4-5 лет.