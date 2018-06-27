В Ульяновске пожаловались на опасность от тополей

Предлагается их вырубить, заменив дубами, липами, каштанами и хвойными.

Либо лавролистным и пирамидальным видами тополей – теми, что приносят минимум вреда. По словам жителей Ульяновска, те же деревья, что есть, опасны, поскольку вызывают аллергию. Кроме того, покрывающий городское пространство пух, быстро загорается. Жара и неосторожные детские игры могут привести к настоящему пожару. Также тополя очень уязвимы во время бури. Из-за рыхлой структуры ствола и слабой корневой системы дерево быстро разрушается от удара молнии, подгнивает во время осадков и так далее.

Потому при штормах именно тополя чаще падают на машины и повреждают провода. Люди даже решили выразить свою жалобу в петиции «Гражданского патруля» Ульяновска. Пока количества подписей не достаточно для рассмотрения документа соответствующими органами.