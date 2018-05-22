Алина Кабаева увидела во сне матч ЧМ-2018 Россия-Испания

Кабаева отметила, что российские футболисты здорово отыграли в ЧМ-2018, а также рассказала, за кого будет болеть в финал мундиаля. По словам гимнастки, свое предпочтение она отдает французам.

Буквально недавно журналистам удалось побеседовать с российской олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Алиной Кабаевой. Она рассказала, что интересуется и футболом, передав российским футболистам воздушный поцелуй. Гимнастка рассказала о том, что прямо накануне игры сборной России с командой Испании, ей приснился просто вещий сон, в котором российские футболисты обыграли испанцев. Кабаева поздравила всю Россию и болельщиков с тем, что футбол начал возрождаться в стране, а также отметила, что футболисты сборной являются большими молодцами.

Кабаева поделилась с журналистами тем, что ее отец в прошлом был футболистом, потому ее интересует данный вид спорта. Она рассказала, что хотела бы придти на финальный матч ЧМ-2018, где встретятся сборные Хорватии и Франции, однако пока не знает, получится ли. По ее словам, болеть она будет за футболистов из Франции.