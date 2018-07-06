"Великолепная женщина": Трамп поделился впечатлением о королеве Великобритании

Замечательная женщина и невероятно красивая. Такого мнения о королеве Великобритании остался Трамп после личной встречи с ней.

Как известно, буквально недавно прошла встреча королевы Великобритании Елизаветы II и президента США Дональда Трамп. Сразу же после этого он поделился своим первым впечатлением о королеве, а также рассказал, о чем мечтала его мама. Так, по словам Трампа, Елизавета II является просто потрясающей женщиной, великолепной и невероятно красивой. Он отметил, что довольно рад тому, что ему наконец-то удалось встретиться с британской королевой. Также Дональд Трамп рассказал, что Елизавета II является очень остроумной и проницательной женщиной.

Трамп в беседе с журналистами рассказал о мечте своей маме. По его словам, мать Трампа была поклонницей королевы и всегда мечтала о личной встрече с ней, однако ей это так и не удалось.