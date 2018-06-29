В Краснодаре мужчина поклонялся проливному дождю

Жители Краснодара, наверное, никогда так не радовались непогоде, как 14 июля. Всё дело в невыносимой жаре.

Более недели краснодарцы спасались от неё под вентиляторами, кондиционерами и просто в прохладных помещениях. Недавно стало известно, что в некоторых районах города отключили горячую воду. Прошёл день, два, но на претензии жильцов Горводоканал не реагировал. В результате всю неделю горожане просидели без воды.

Когда 14 июля вечером пошёл проливной дождь, то краснодарцы просто выходили на улицы и радовались резкой смене погоды. Некоторые из них даже поклонялись дождю. Очевидцы засняли на видео, как мужчина во время непогоды вышел из машины и просто наслаждался, как по его телу текла вода проливного дождя. Часть жителей даже изъявила желание проехаться в другой конец города, где был самый сильный ливень. Видео с поклоняющимся дождю мужчиной уже успело покорить Сеть.