В Украине решили переснять советский хит Эльдара Рязанова

В Украине начались съёмки мелодрамы «Зоя», которая станет мини-сериалом из восьми серий. Автор истории признается, что вдохновлялась фильмом Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих».

Съёмка «Зои» будет проходить в Киеве, заказ сделал канал «СТБ». На пост автора сценария была приглашена Татьяна Гнедаш, которая прославилась благодаря своим многочисленным работам. Продюсером сериала стал Денис Пономаренко. В главных ролях сыграют украинские актеры Клавдия Дрозд и Андрей Фединчик. Однако сам сюжет сериала вызывает у многих вопросы, так как очевидна аналогия с советским хитом Эльдара Рязанова. Татьяна Гнедаш признается, что сходство действительно возможно.

Дело в том, что автор с детства увлеклась сюжетной линией предательства близких людей. И, по ее мнению, наиболее удачно она была раскрыта в советском фильме, где мужчина решил сесть в тюрьму вместо своей девушки, однако перед самим прибытием в место лишения свободы он узнал, что она его предала. Выход серила запланирован на весну 2019 года.