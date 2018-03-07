В России впервые разыграют миллион рублей в эфире мобильного шоу

Розыгрыш состоится 13 июля в 20:00 по московскому времени, специальную игру запускает мобильное приложение «Клевер». Участникам онлайн-викторины будет нужно отвечать на 15 вопросов.

Разыгрывать миллион будет команда «ВКонтакте» и творческая лаборатория Ивана Урганта. Эфир, в котором впервые призом будет столь крупная сумма, будет вести Натали Веда. Спонсором розыгрыша выступил сервис онлайн-покупок AliExpress.

Игрокам будет предложено правильно ответить на 12 вопросов по стандартным правилам онлайн-шоу. Затем, сумевшие дать верные ответы, будут отвечать еще на 3 вопроса. Однако, тогда им придется играть по другим правилам. «Жизни» после неверного ответа применить не получится, а ответы друзей отображаться не будут. Сумма выигрыша будет поделена между теми, кому удастся правильно ответить на все вопросы игры «Клевер».

Онлайн-викторина «Клевер» является аналогом американского приложения, в котором тоже разыгрывают деньги за правильные ответы. Эфиры мобильной игры ведут знаменитости, уже было проведено много викторин, но максимальный рекорд составляет 100 000. После игры, которая состоится в пятницу 13, рекордная сумма выигрыша может увеличится, ведь миллион будет разыгран впервые.