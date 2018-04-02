Астрологи рассказали об апокалипсисе 16 августа

Астрологи рассказали о том, что в скором времени может ждать нашу планету.

Деятели науки заметили в небе появление новой кометы. Она уникальна тем, что яркость ее свечения с каждой неделей продолжает только расти. Долетит эта комета до Земли примерно 16 августа, на которое астрологи наметили апокалипсис.

Комета, которая летит в сторону Земли, имеет газовое облако. Оно в несколько раз больше планеты Юпитер. Астрономы отметили, что у этой кометы совершенно нет никакого «хвоста». Все ее газообразное вещество находится ближе к ядру.

Специалисты успели даже дать имя комете, способной убить нашу планету. Свет ее очень яркий и зеленый. По этой причине, долго не думая, астрономы стали называть ее Халком, как знаменитого персонажа комиксов Marvel.

Напомним, что Иоанн Богослов писал в своих «Откровениях» о том, что человечество увидит женщину, у которой на голове будут звезды, а в ее ногах – Луна. Многие не поверили в это, однако в прошлом году случилось удивительное явление: в созвездии девы сосредоточились самые яркие звезды, которые можно увидеть с Земли. Большинство людей отметили, что это уж очень похоже на предсказание Богослова.