«День без турникетов» – уникальная столичная акция, — Наталья Сергунина

С 19 по 21 июля жители и гости Москвы смогут поучаствовать в увлекательном мероприятии по инновациям «День без турникетов». В рамках акции, участники посетят наукоемкие столичные предприятия, обсудят достижения мировой науки и техники с инструкторами технопарков, получат мастер-классы по робототехнике и объемному моделированию.

«Несомненно, «День без турникетов» – одно из самых популярных ежегодных мероприятий в культурном календаре Москвы. Это уникальная столичная акция, в ходе которой гости посещают наши ведущие наукоемкие предприятия – конструкторское бюро «Туполев», технопарк «Калибр», тормозной завод «Трансмаш». Эти три дня – прекрасная возможность открыть для себя промышленную Москву и весело провести время с семьей или друзьями», – отметила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Наталья Сергунина.

В ходе акции взрослые участники смогут попробовать себя в роли кондитеров, мебельщиков и сборщиков электронных схем. Юным экскурсантам инструкторы детского технопарка дадут мастер-класс по робототехнике.



