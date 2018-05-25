Китай назвал подгузники в честь принцессы Како из Японии

Жители Японии возмущены тем, что подгузники будут носить имя внучки императора страны. В ответ на такое японцы предлагают создать туалетную бумагу с фотографиями государственных лидеров Китая.

Как сообщает издание South China Morning Post, подгузники, получившее название «Принцесса Како», крайне возмутили жителей Японии. Такую продукцию они назвали «оскорбительной».

Все дело в том, что подгузники выпустила компания ис Китая, а в Японии приняли такой поступок за попытку осквернить честь принцессы. Представители китайской фирмы, решившей назвать специфический товар именем внучки японского императора, своей вины не признают. Они указывают, что каждый родитель считает своего ребенка принцем или принцессой, поэтому это название не является оскорбительным.

Между тем, юзеры активно обсуждают новое название для подгузников. Японцы требуют подать в суд на фирму из Китая, а некоторые и вовсе предлагают ответить «зеркальными мерами». В японском императорском дворце ситуацию пока что не комментируют.